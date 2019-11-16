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Tren Sivas’a gidecek

YAPIMI devam eden hızlı tren projesinde Aralık ayı itibariyle Sivas-Yerköy arası test sürüşlerinin başlanacağı bildirildi.

Tren Sivas’a gidecek

YAPIMI devam eden hızlı tren projesinde Aralık ayı itibariyle Sivas-Yerköy arası test sürüşlerinin başlanacağı bildirildi.

16 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Tren Sivas’a gidecek

Ulaşım alanında devam eden büyük projelerden Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.
Projenin birçok etabı tamamlanırken, 2019 yılı sonunda ilk deneme sürüşlerinin başlanacağı belirtildi.
Konuyla ilgili son bilgi Sivas Valisi Salih Ayhan’dan geldi. Salih Ayhan, yüklenici firma ve projenin iştirakleriyle bir araya gelip durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirileceği söylendi.
 

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