Tren Sivas’a gidecek

Ulaşım alanında devam eden büyük projelerden Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Projenin birçok etabı tamamlanırken, 2019 yılı sonunda ilk deneme sürüşlerinin başlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili son bilgi Sivas Valisi Salih Ayhan’dan geldi. Salih Ayhan, yüklenici firma ve projenin iştirakleriyle bir araya gelip durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirileceği söylendi.

