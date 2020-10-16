Traktörlere reflektör takıldı

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde tarım faaliyetlerinde meydana gelen yoğunluk nedeniyle, traktör ve diğer tarım araçlarının neden olacağı trafik kazalarının engellenmesi, can ve mal kaybının yaşanmamasına yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Traktör kaynaklı trafik kazalarında reflektör, sarı lamba ve tente gibi zorunlu malzemelerin kazaları engellemede büyük rol oynadığı belirtildi. Tarım sezonu nedeniyle bu tür denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.