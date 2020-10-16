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Traktörlere reflektör takıldı

SARIKAYA ilçesinde, Jandarma komutanlığı trafik ekipleri önce eğitim çalışması yaptı, ardından da traktör römorklarına reflektör takımının yapılmasını sağladı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:27
Traktörlere reflektör takıldı

 Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde tarım faaliyetlerinde meydana gelen yoğunluk nedeniyle, traktör ve diğer tarım araçlarının neden olacağı trafik kazalarının engellenmesi, can ve mal kaybının yaşanmamasına yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.  Traktör kaynaklı trafik kazalarında reflektör, sarı lamba ve tente gibi zorunlu malzemelerin kazaları engellemede büyük rol oynadığı belirtildi. Tarım sezonu nedeniyle bu tür denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. 

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Traktörlere Reflektör Takıldı
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