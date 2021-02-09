Traktöre haciz kalp durdurdu

YERKÖY İlçesinde, 2019 yılında 12 bin liralık kredi borcunu ödeyemediği için hapis yatan çiftçi Ali İhsan Yılmaz, tarım alanında kullandıkları traktöre haciz kararı verilince babası kaybettiğini, elinde tarımsal faaliyetini sürdürecek ekipmanın kalmadığını ileri sürdü. Yılmaz, köylüsünden aldığı emanet traktörlerle 300 dönümlük tarlanın sadece 180 dönümlük bölümüne arpa ekebildiğini söyledi. Yerköy ilçesine bağlı Küçük Nefes Köyünde çiftçilik yapan 47 yaşındaki Ali İhsan Yılmaz, Çorum Şeker Fabrikasının 800 ton şeker pancarını almayınca zarar ettiğini, bu nedenle kredi borcu nedeniyle 18 Eylül 2019’da hapis cezasına çarptırılıp, 25 gün cezaevinde kaldığını söyledi. Yılmaz, babası Osman Yılmaz adına kayıtlı traktöre haciz kararı çıktığını hatırlatarak, ‘’Pancar tarlada kalınca, tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik. Geçen yıl Ağustos ayının içinde traktöre yakalama kararı verilmiş, haberimiz olmadı. Babam, bu borca karşılık tefeciye pancar söküm makinasını vermiş senedi almadığı için işlem başlatılmış. Borç ödenmesine karşılık traktörün üzerinde yakalama kararını görünce şaşırdı, mahkemeye başvuruda bulundu. İtiraz dilekçesini verdikten bir gün sonra ise kalp krizi geçirip, vefat etti’’ diye konuştu. Çiftçi Ali İhsan Yılmaz, ellerindeki traktörün yakalama kararı bulunması nedeniyle kullanamadığını, komşusundan emanet aldığı traktörle bu yıl 300 dönümlük tarladan sadece 180 dönümlük bölümüne arpa ekebildiğini bildirdi. Yılmaz, daha önce babasıyla birlikte 300 dönümlük tarlada pancar, arpa, buğday, kavun, ayçiçeği, mercimek ekip, biçtiklerini, hem elinde ekipmanın olmaması hem de girdi maliyetleri nedeniyle tarlanın büyük bölümünü ekemez hale geldiklerini kaydetti. Çiftçi Yılmaz, ‘’Üre gübrenin tonu daha önce bin 600 liradan işlem görüyordu, şimdi 3 bin 150 lira. Gübre kullanamıyoruz. Çiftçi perişan, ben perişanım. Tarlada kalan pancardan dolayı bana fabrika ödeme yapacaktı, bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmadı’’ ifadelerini kullandı.