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Traktör tanıtımı

ANADOLU Motor ve İtalyan traktör üreticisi Argo Tractors ortaklığı ile kurulan Anadolu Landini’nin yurt genelinde çiftçilerle buluşmak amacıyla düzenlediği Demo Günleri’ndeki yeni durağı Yozgat olacak.

Traktör tanıtımı

ANADOLU Motor ve İtalyan traktör üreticisi Argo Tractors ortaklığı ile kurulan Anadolu Landini’nin yurt genelinde çiftçilerle buluşmak amacıyla düzenlediği Demo Günleri’ndeki yeni durağı Yozgat olacak.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Traktör tanıtımı

Landini traktörlerin Türkiye distribütörü ve Landini Globe serisinin dünyadaki tek üreticisi olan Anadolu Landini, etkinlik kapsamında yarından itibaren Yozgat’ın köylerini ziyaret ederek, Landini’nin güçlü performanslı traktörlerini çiftçilerin deneyimine sunacak. Anadolu Landini Satış Direktörü Belma Altın, Demo Günleri’nin çiftçilerin gerçek ihtiyaç ve beklentilerini anlamak adına çok faydalı olduğunu belirtti. Altın, Landini markasının Anadolu’da “Dost Tavsiyesi” olarak tanınmasını bu yakın ilişkiye borçlu olduklarını, ithal modellerin yanı sıra Türkiye’de ürettikleri Landini Globe serisini de çiftçilerin beğenisine sunacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.  Altın, Landini traktörleri gücü ve sağlamlığı ile çiftçilerin beğenisini kazanan,  dostlarına tavsiye edecekleri kadar memnun kalıp güven duydukları bir marka. Biz de Anadolu Landini olarak çiftçilerimizin satış ve satış sonrası hizmetleri ile güvenebileceği en yakın iş ortağıyız” dedi. Altın ayrıca “Demo Günleri’nde Yozgatlı çiftçilerimize satışına devam ettiğimiz güçlü performansı ve düşük yakıt tüketimi ile çok tercih edilen 5-115H modelimizi ve çevreci, konforlu kullanımıyla fark yaratan 6-140C model traktörlerimizi tanıtacağız. Demo Günleri etkinliğimizle ülkemizin dört bir yanındaki 16 şehirde çiftçilerimizi köy köy ziyaret edeceğiz. Üreticimizin Landini traktörlerinin gücünü, kullanım kolaylığını, üstün ve verimli performansını kendileri test edip görsünler istiyoruz” şeklinde konuştu.

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