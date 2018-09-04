Traktör tanıtımı bugün

Sivas yolu üzeri dört yol kavşağındaki Sorgun Şeker Fabrikası yanında ziyaretçiler kabul edilecek. Anadolu Landini Satış Direktörü Belma Altın, “Anadolu Landini olarak performansı güçlü, yüksek kalitedeki Landini traktörlerimizi roadshow etkinliğimiz çerçevesinde Yozgatlı çiftçilerimizle buluşturmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz’’ dedi.

Çiftçilerle birebir temas etme imkanı buldukları tarla etkinliklerini çok önemsediklerini belirten Altın, “Çiftçi dostu Anadolu Landini olarak Türkiye pazarında ilk üç sırada yer alma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018 yılında Şekerpınar Kocaeli’deki tesislerimizde üretimine başladığımız Landini Globe 50-80 beygir arası traktörlerimizi de ilk defa bu etkinlikte çiftçilere test ettirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Avantajlı kampanyalarımız, performansı güçlü, yüksek kalitedeki Landini traktörlerimiz, kaliteli hizmet anlayışımız, güçlenen bayi ve servis ağımız ile Anadolu’nun her köşesinde çiftçilerimizin yanındayız. Yozgatlı çiftçilerimizi modellerimizi yakından tanımak ve test etmek üzere tarla etkinliklerimize bekliyoruz” diye konuştu.

