Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93804
ALTIN
255.636
DOLAR
6.6764
STERLİN
8.5598
EURO
7.7115

Traktör tanıtımı bugün

ANADOLU Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren firmalarından Anadolu Landini, ‘Anadolu Landini Anadolu Yollarında’ roadshow etkinliğinin yeni durağı bugün Sorgun ilçesinde olacak.

Traktör tanıtımı bugün

ANADOLU Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren firmalarından Anadolu Landini, ‘Anadolu Landini Anadolu Yollarında’ roadshow etkinliğinin yeni durağı bugün Sorgun ilçesinde olacak.

04 Eylül 2018 Salı 07:00
197 Okunma
Traktör tanıtımı bugün

Sivas yolu üzeri dört yol kavşağındaki Sorgun Şeker Fabrikası yanında ziyaretçiler kabul edilecek. Anadolu Landini Satış Direktörü Belma Altın, “Anadolu Landini olarak performansı güçlü, yüksek kalitedeki Landini traktörlerimizi roadshow etkinliğimiz çerçevesinde Yozgatlı çiftçilerimizle buluşturmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz’’ dedi. 
Çiftçilerle birebir temas etme imkanı buldukları tarla etkinliklerini çok önemsediklerini belirten Altın, “Çiftçi dostu Anadolu Landini olarak Türkiye pazarında ilk üç sırada yer alma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018 yılında Şekerpınar Kocaeli’deki tesislerimizde üretimine başladığımız Landini Globe 50-80 beygir arası traktörlerimizi de ilk defa bu etkinlikte çiftçilere test ettirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Avantajlı kampanyalarımız, performansı güçlü, yüksek kalitedeki Landini traktörlerimiz, kaliteli hizmet anlayışımız, güçlenen bayi ve servis ağımız ile Anadolu’nun her köşesinde çiftçilerimizin yanındayız.  Yozgatlı çiftçilerimizi modellerimizi yakından tanımak ve test etmek üzere tarla etkinliklerimize bekliyoruz” diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat’a 275 öğretmen
Yozgat’a 275 öğretmen
Bitmeyen yol çilesi
Bitmeyen yol çilesi
Büyükmahal’de geçici kabul yapıldı
Büyükmahal’de geçici kabul yapıldı
KORKUTAN GECE
KORKUTAN GECE
Ekmek kavgası
Ekmek kavgası
Ayçiçeği baş fiyatı açıklandı
Ayçiçeği baş fiyatı açıklandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim