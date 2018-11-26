Traktör kazası

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:32
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YERKÖY ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü. Hud Koçak (33) idaresindeki 66 KD 910 plakalı traktör, Hacılı köyü Büyük Yar mevkiinde dereye devrildi. Koçak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dereden çıkarılarak Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Koçak’ın babası Mustafa Koçak'ın 8 yıl önce aynı traktörle aynı mevkide geçirdiği kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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