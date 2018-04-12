Trafo merkezi yapılıyor

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi(TEİAŞ)tarafından Yozgat ili için hazırlanan projede, şehrin trafo merkezinin yenilenmesi planlanıyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların bir buçuk yıl içerisinde tamamlanarak, yeni trafo merkezinin hizmete gireceği öğrenildi. Yozgat’ta 401 milyon liralık yatırım planlayan TEİAŞ, ülke genelindeki yüksek gerilim hattı geçiş noktalarından birisinin de Yozgat olduğunu, bundan dolayı Yozgat il sınırları içerisinde önemli çalışma ve projeler yürüteceklerini ifade etti.