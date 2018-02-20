Trafo korkusu

Aylardır trafo kapağının açık olduğunu ileri süren mahalle sakinlerini endişelerini ÇEDAŞ yetkililerini defalarca bildirdiklerini, ancak kimsenin ilgilenmediğini iddia etti.
Mahalle sakinleri, açık duran trafo kapağının bir an önce kapatılmasını beklediklerini ifade etti.
20 Şubat 2018 Salı 07:00
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Aylardır trafo kapağının açık olduğunu ileri süren mahalle sakinlerini endişelerini ÇEDAŞ yetkililerini defalarca bildirdiklerini, ancak kimsenin ilgilenmediğini iddia etti.
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