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Trafo dokuya uydu

YOZGAT’ta tarihi konakların yoğun olarak bulunduğu bölgeye elektrik enerjisi akımı sağlayan trafo, tarihi yapıya uygun hale getirildi.

Trafo dokuya uydu

YOZGAT’ta tarihi konakların yoğun olarak bulunduğu bölgeye elektrik enerjisi akımı sağlayan trafo, tarihi yapıya uygun hale getirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Trafo dokuya uydu

Yozgat Belediyesi tarafından restore ettirip, Çocuk Sanat Merkezi olarak düzenlenen tarihi binanın köşesinde yer alan trafo binası, ahşap ustası Hakan Akçinlioğlu tarafından boyanarak, tarihi yapılara uygun hale getirildi. Bölgede görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan temizlik çalışmaları birçok alanda aralıksız devam ediyor. Temizliği ve bakımı yapılan trafo duvarlarına, tarihi yapı görünümü verildi. 

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