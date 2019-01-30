Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104098
ALTIN
224.466
DOLAR
5.3101
STERLİN
6.9576
EURO
6.0682

TRAFO BU SENE

TÜRKİYE Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Yozgat’ta elektrik enerjisi dağıtımına yönelik yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

TRAFO BU SENE

TÜRKİYE Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Yozgat’ta elektrik enerjisi dağıtımına yönelik yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
18 Okunma
TRAFO BU SENE

Yozgat il merkezine yapımı planlanan yeni trafo merkezi projesine bu sene başlanabileceği bildirildi. TEİAŞ tarafından Yozgat ili için hazırlanan projede, şehrin trafo merkezinin yenilenmesi planlanıyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanarak, yeni trafo merkezinin hizmete girmesi planlanıyor. Yozgat’ta 401 milyon liralık yatırım planlayan TEİAŞ, ülke genelindeki yüksek gerilim hattı geçiş noktalarından birisinin de Yozgat olduğunu, bundan dolayı Yozgat il sınırları içerisinde önemli çalışma ve projeler yürütüleceği bilgisini paylaştı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İttifak Adayını Netleştiriyor
İttifak Adayını Netleştiriyor
Kaçak kazı yapan 2 kişi tutuklandı
Kaçak kazı yapan 2 kişi tutuklandı
VERiMLi KURSLAR AÇILACAK
VERiMLi KURSLAR AÇILACAK
Bu gençler çok farklı
Bu gençler çok farklı
ANLAMLI SERGi
ANLAMLI SERGi
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim