TRAFO BU SENE

Yozgat il merkezine yapımı planlanan yeni trafo merkezi projesine bu sene başlanabileceği bildirildi. TEİAŞ tarafından Yozgat ili için hazırlanan projede, şehrin trafo merkezinin yenilenmesi planlanıyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanarak, yeni trafo merkezinin hizmete girmesi planlanıyor. Yozgat’ta 401 milyon liralık yatırım planlayan TEİAŞ, ülke genelindeki yüksek gerilim hattı geçiş noktalarından birisinin de Yozgat olduğunu, bundan dolayı Yozgat il sınırları içerisinde önemli çalışma ve projeler yürütüleceği bilgisini paylaştı.