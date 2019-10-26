Trafo bitmek üzere

Yozgat il merkezinde yapımı devam eden yeni trafo merkezinin yüzde 95 oranında tamamlandığı bildirildi. TEİAŞ tarafından Yozgat ili için hazırlanan projede, şehrin trafo merkezinin yenilenmesi planlanmıştı. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların sonuna gelindiği, bu yıl içerisinde tamamlanarak, yeni trafo merkezinin hizmete gireceği bildirildi. Yozgat’ta 401 milyon liralık yatırım planlayan TEİAŞ, ülke genelindeki yüksek gerilim hattı geçiş noktalarından birisinin de Yozgat olduğunu, bundan dolayı Yozgat il sınırları içerisinde önemli çalışma ve projeler yürütüleceği bilgisini paylaştı. Ayrıca TEİAŞ’ın güneş enerji payı açacağını ve bundan faydalanmak isteyen belediyelerin kota dolmadan pay almaları gerektiği uyarısı da yapıldı.