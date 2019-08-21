Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96032
ALTIN
276.706
DOLAR
5.7348
STERLİN
6.9654
EURO
6.3654

Trafo binasında tehlikeli oyun

YOZGAT Belediyesi tarafından, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında binaların yıktırılmasıyla açığa çıkan trafo binası çocukların oyun alanı oldu.

Trafo binasında tehlikeli oyun

YOZGAT Belediyesi tarafından, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında binaların yıktırılmasıyla açığa çıkan trafo binası çocukların oyun alanı oldu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:58
Trafo binasında tehlikeli oyun

Trafo çevresinde ve üzerinde mahalle çacuklarının oyun oynadığını gören mahalle sakinleri, önemli bir sorun yaşanmadan trafo binası ile ilgili önlem alınması gerektiğine işaret etti. Vatandaşlar, 'Belediye tarafından buradaki bahçe çevre düzenlemesi yapılmak üzere yıkıldı. Geriye binalarınenkazı ve çirkin bir görüntü kaldı. Çocuklar da burada oyunlar oynuyor. Çok tehlikeli. Gerekli önlemlerin biran önce alınması gerekir. Aksi takdirde istenmedik olaylar yaşanılabilir' şeklinde konuşarak, ilgilileri uyardı. 

Anahtar Kelimeler:
Trafo Binasında Tehlikeli Oyun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köy yolları iyileştiriliyor
Köy yolları iyileştiriliyor
Gelinlik hayali gerçek oldu
Gelinlik hayali gerçek oldu
Camiye bakım yapıldı
Camiye bakım yapıldı
Yerel Buğdayda hasat
Yerel Buğdayda hasat
447 konut satıldı
447 konut satıldı
YANLIŞ EKiM HASTA ETTi!
YANLIŞ EKiM HASTA ETTi!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim