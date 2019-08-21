Trafo binasında tehlikeli oyun

Trafo çevresinde ve üzerinde mahalle çacuklarının oyun oynadığını gören mahalle sakinleri, önemli bir sorun yaşanmadan trafo binası ile ilgili önlem alınması gerektiğine işaret etti. Vatandaşlar, 'Belediye tarafından buradaki bahçe çevre düzenlemesi yapılmak üzere yıkıldı. Geriye binalarınenkazı ve çirkin bir görüntü kaldı. Çocuklar da burada oyunlar oynuyor. Çok tehlikeli. Gerekli önlemlerin biran önce alınması gerekir. Aksi takdirde istenmedik olaylar yaşanılabilir' şeklinde konuşarak, ilgilileri uyardı.