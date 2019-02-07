Trafikte yeni dönem

Yozgat Merkez Ortaokulu’nda Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Köksal ve öğrencilerin katılımıyla trafik konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, minik öğrencilere seslenen Vali Kadir Çakır, trafikte başta araç sürücüleri olmak üzere, herkese önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. Öğrencilere de büyük yükümlülük düştüğünü vurgulayan Vali Kadir Çakır, öğrencilerin toplumun ve ülkenin geleceği olduğunu hatırlatarak, “Sizlerin düşünceleri, görüşleri, uyarıları anne ve babalar için çok önemli. Sizden ricamız herkesi uyarın, çünkü bu kuralsızlık en büyük zaman kaybı, kimi zaman da mal ve can kaybıdır. Onun için çocuklarımız bu projenin içinde yer alıyor" dedi.







