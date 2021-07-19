Trafikçilerden mıntıka temizliği

Kurban Bayramı nedeniyle uygulama yapan Bölge Trafik ekipleri uygulama noktasında mıntıka temizliği de yapıyor. Karayollarına bağlı bölgede karayollarının temizlik yapmaması nedeniyle ortaya çıkan kötü görüntü içerisinde uygulama yapmak zorunda kalan trafik ekipleri ellerine eldiven geçirerek mıntıka temizliği yaptı. Kurban Bayramı nedeniyle Yozgat Sivas Yolunun 25’inci kilometresinde uygulama yapan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, aynı zamanda araçların mola alanı olan bölgede çevre temizliği yaptı. Bir yandan trafik uygulaması yaparak vatandaşı uyaran trafik polisleri, bir taraftan da Karayolları yapmadığı temizlik işini yaparak örnek bir davranış sergilediler. *İHSAN ÇELİKKAYA*