Trafik uygulamasına devam

Vatandaşları trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Boğazlıyan'da uygulama noktasında araçları durduran görevliler, emniyet kemeri, cep telefonu, ruhsat, ehliyet kontrolü yapıp, sürücü ve yolcuları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, uygulama noktasını ziyaret ederek, alınan trafik tedbirlerini yerinde inceledi, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Boğazlıyan çevre yolu üzerinde kontrol noktasında denetimler artarak devam ediyor. Sürücü ve yolcularımızın daha huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmaları için denetimlerin 7 gün 24 saat devam ettirildiği kaydedildi. Vatandaşların da denetimlerden memnun oldukları kaydedildi.