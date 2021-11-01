TRAFiK PARKI TAMAM

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’e yapımı tamamlanıp, açılışa hazır hale getirilen ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkını’ gezdirdi. Polat, açılışa hazırlanan, parkın çocukların trafik kurallarını, işleyişini, trafikte saygıyı eğlenerek öğreneceklerinin bildirdi. 2013 yılında hizmete açılan, bu yılın ilk ayından itibaren ise yenilenmesine karar verilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı konuklarına gezdiren Vali Ziya Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Yozgat’ta yenileme çalışmalarına başlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ndaki çalışmalar son durumu hakkında da bilgiler aktardı. Yozgat Valiliği, Belediye, Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğünün ortak girişimleri ile yapılıp, 2013 yılında hizmete açılan 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın, geçen süreçte yıprandığı, yenilenmesi amacıyla hazırlanan projeyle ilgili çalışmalara Ocak ayında başlandı. Çalışmaların tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildiği bildirildi.