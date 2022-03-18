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Trafik kontrolünde KADES’i tanıttılar

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kontrolünde kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıtıp, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

18 Mart 2022 Cuma 00:45
Trafik kontrolünde KADES’i tanıttılar

Muslubelen uygulama noktasında araçları durduran polisler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KADES uygulaması hakkında kadın yoluculara ve sürücülere bilgi verdi, akıllı telefonlara uygulamayı yüklettiler. Yolculardan Gülcihan Hatipoğlu, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek polislere teşekkür etti. Hatipoğlu, "Polislerin yaptığı uygulama çok güzel. İnşallah şiddet olmaz ve bu uygulamaya ihtiyaç duyulmaz, herkese mutluluklar diliyorum." dedi.
Ayşegül Ergül de KADES'i duyduğunu ancak uygulamanın telefonunda olmadığını ifade ederek, "Çok iyi bir uygulama, bir olumsuzluk durumunda polis kiplerinin gelmesi çok iyi. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
KADES NEDİR
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır. 

Son Güncelleme: 17.03.2022 18:54
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