Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1409.56
ALTIN
527.35
DOLAR
9.2665
STERLİN
12.7445
EURO
10.7445

Trafik kazası can aldı

Eskişehir'de otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü hemşehrimiz Hasan Çevik ile oğlu hayatını kaybetti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:08
Trafik kazası can aldı

Eskişehir'de otomobille tırın çarpışması sonucu emekli birinci sınıf emniyet müdürü hemşehrimiz Hasan Çevik ile oğlu hayatını kaybetti. Hasan Çevik (59) idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpıştı. Otomobil sürücüsü ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18), kaza yerinde hayatını kaybetti. Emekli birinci sınıf emniyet müdürü olan sürücü Çevik ile oğlunun cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Emekli emniyet müdürü Çevik ve oğlu, Ankara Hacı Bayramı Veli camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığına defnedildi.

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası Can AldıYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberHasanÇevikEmniyetmüdürüESKİŞEHİRTırArabaçarpışmaKazaÖldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çandır’da örnek proje
Çandır’da örnek proje
Vekalet Oktay’da
Vekalet Oktay’da
Güven tazeledi
Güven tazeledi
Vakıf’tan İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki
Vakıf’tan İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki
Koordinatörler buluştu
Koordinatörler buluştu
DSİ yolu da tamam
DSİ yolu da tamam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim