Trafik kazası can aldı

Eskişehir'de otomobille tırın çarpışması sonucu emekli birinci sınıf emniyet müdürü hemşehrimiz Hasan Çevik ile oğlu hayatını kaybetti. Hasan Çevik (59) idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpıştı. Otomobil sürücüsü ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18), kaza yerinde hayatını kaybetti. Emekli birinci sınıf emniyet müdürü olan sürücü Çevik ile oğlunun cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Emekli emniyet müdürü Çevik ve oğlu, Ankara Hacı Bayramı Veli camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığına defnedildi.