Trafik kazası can aldı

Ş.K. yönetimindeki 66 HH 096 plakalı otomobil, ilçe girişi Mükremin mevkisinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi D.K. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçedeki diğer kazada, Sorgun'dan Belencumafakılı köyüne giden A.O. (25) yönetimindeki 55 JN 585 plakalı otomobil, Karabalı köyü yakınlarında şarampole devrildi. Yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtakilerin, Belencumafakılı İlkokulu'nda öğretmenlik yaptığı öğrenildi. (Şahin Özmen/aa)