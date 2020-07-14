Trafik kazası can aldı

BOĞAZLIYAN Devlet Hastanesi’nden emekli Bekir Beyaz, eşi ve polis memuru olan oğlu geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetti. Kaza, Kayseri-Ankara karayolunda dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kalaba yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nden emekli Bekir Beyaz ile eşi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Senelik izne çıktığı öğrenilen polis memuru Oğuzhan Beyaz, Bekir Beyaz ve Nurten Beyaz'ın cenazeleri morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı