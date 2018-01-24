Trafik Kazası: 2 Ölü

Akdağmadeni ilçesine bağlı Örenkale köyünden Yozgat'a istikametine gelmekte olan Fehmi Öztürk'ün (54) kullandığı 66 NH 829 plakalı otomobil, Uluslararası E-88 Karayolu’nun Saraykent ilçesi yakınlarında takla atıp, karşı şeride geçti.

Otomobil, karşı yönden gitmekte olan 16 KE 827 plakalı İzmir'den Erzurum'a giden yolcu otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada, otomobilde bulunan Fehmi Öztürk ile eşi Müşide Öztürk (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler Saraykent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.