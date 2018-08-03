Trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adem Karataş (31) yönetimindeki 66 NL 777 plakalı araç, Ankara-Sivas karayolu Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında Durak Yiğid (54) yönetimindeki 66 LD 381 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.