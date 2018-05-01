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Trafik kazası: 1 yaralı

YOZGAT’ta otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 1 yaralı

YOZGAT’ta otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Trafik kazası: 1 yaralı

 Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat-Kayseri yolunda meydana geldi. Yozgat istikametinden Kayseri Bozok Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Sinan T. yönetimindeki 06 DL 2566 plakalı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Sürücü tedavi edilmek üzere Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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