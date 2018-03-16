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Trafik kazası: 1 yaralı

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. 

Trafik kazası: 1 yaralı

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. 

16 Mart 2018 Cuma 07:00
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Trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Ferhat Altınok (20) yönetimindeki 66 EC 368 plakalı araç Boğazlıyandan Yozgat istikametine seyir halindeyken, Atatürk yolunun 35 kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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