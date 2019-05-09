Trafik Haftası kutlandı

Yozgat Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, kazaları azaltmak ve trafik kuralları bilincini artırmanın çocuklara verilecek eğitimlere bağlı olduğuna değindi. Karayolları Trafik Haftası açılış programı Erdoğan Akdağ Mahallesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yapıldı. Programa Yozgat Valisi Kadir Çakır, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Seçkin Çengeloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, emniyet personeli ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu açılış konuşması yaptı. Emniyet Müdürü Çengeloğlu, trafiğin en önemli parçalarının sürücü ve yayalar olduğunu ve trafikte insan unsurunun ilk sırada yer aldığını belirtti. Çengeloğlu, trafikte yaşanan kaza ve sorunların önüne geçmenin yine insan faktörüyle mümkün olabileceğini söyleyerek, “Kurallara uyma alışkanlığı kazaları azaltır. Uzun soluklu çalışmayla bunun önüne geçeceğiz. Çocuk ve gençleri bu bilinçle yetiştireceğiz” diye konuştu. Emniyet Müdürü Çengeloğlu, bu kapsamda 2 bin 283 öğrenciye uygulama ve teorik eğitimi, bin 519 yolcuya bilinçlendirme eğitimi ve sürücülere de videolu eğitimler verdiklerini aktardı. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise, yayanın önemine vurgu yaparak, yayanın trafiğe adım atmasıyla birlikte trafiğin durması gerektiğini belirtti. Vali Kadir Çakır, “Uygar toplumlarda bırakın yayayı, hayvanlar dahi trafiğe adımını attığında trafik durur. Çünkü önemli olan canlıdır. Bizler de bu bilinçle hareket edeceğiz. Geçtiğimiz sene ilimizde üç vatandaşımızı trafik kazasında kaybettik. Hedefimiz bunu sıfırlamak olmalı” şeklinde konuştu. Program, Trafik konulu resim ve şiir dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, yılın trafik görevlilerine ve yılın şoförüne ödüllerinin verilmesinin ardından Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda verilen uygulamalı trafik eğitimi ile son buldu.



