Trafik Haftası kutlandı

Trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması, trafik kazalarının azaltılması ve trafik sorununa dikkat çekilmesi amacıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Fatih İlkokulu tarafından Trafik Eğitim Parkında kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen törene Kaymakam Recep Aydın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan Belediyesi ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih İlkokulu öğrencileri hazırladıkları trafik temalı gösteri, defile ve pankartlarla göz doldurup büyük ilgi topladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Karayolları Bölge Şefliği Boğazlıyan Belediye Başkanlığı ve Fatih İlkokulunun açmış olduğu stantlarda davetlilere ve vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yaptı.•Haber Merkezi•