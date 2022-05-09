TRAFiK HAFTASI KUTLANDI

Düzenlenen etkinlikler kapsamında denetimler ve uygulamalar yapıldı.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde Kaymakam Samet Serin’in de katılımıyla ’Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası’ çeşitli etkinlikler düzenlendi. Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’ bugünü takip eden hafta ise ‘Karayolu Trafik Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın önemine binaen Jandarma ve Emniyet uygulama noktaları ve Trafik Ekiplerince düzenlenen denetim etkinliklerine Kaymakam Samet Serin, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ve Emniyet Müdür Vekili Yasin Yağmur katılarak, denetim ve uygulamada bulundular. Serin, araç sürücüleri ile yapmış olduğu görüşmelerinde, trafik kurallarına uymanın önemi, emniyet kemeri ve benzeri konularda bilgilendirerek trafikte vatandaşların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda temennilerde bulundu.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde, Kaymakam Recep Aydın’ın katılımı ile Trafik Haftası kutlandı. Trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığa katkı sağlamak amacıyla her yıl Mayıs Ayının ilk Cumartesi günü ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’ olarak kutlandığını belirten Aydın, sürücüleri ve yayaları uyardı. Karayolu Trafik Güvenliği Gününü takip eden haftası ise ‘Karayolu Trafik Haftası’ olduğunu ifade eden Aydın, Cumhuriyet Meydanında bulunan yaya geçidinde denetim ve uygulama yaptı.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde, Kaymakam Fatih Topuz 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ mottosuna katıldı. Kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosu 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini belirten Topuz, çarşı merkezinde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katılarak ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ için farkındalık oluşturuldu.

ÇANDIR

7-13 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik’ mottosu için farkındalık uygulaması Çandır'da yapıldı. Kaymakam Tugay Cingirt’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşalar ve sürücüler uyarıldı.

ÇAYIRLAN

Çayıralan ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosu ile farkındalık uygulaması yapıldı. Düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, vatandaşları ve sürücüleri uyararak trafikte daha dikkatli olmalarını söyledi.

ÇEKEREK

Çekerek ilçesinde, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla, Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel’in katılımıyla ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ mottosu ile farkındalık denetimi gerçekleştirildi.

