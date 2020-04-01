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Trafik ekiplerinden 'Evde kal' çağrısı

YERKÖY Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında pankart asarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:34
Trafik ekiplerinden 'Evde kal' çağrısı

Trafik ekipleri, Ankara-Yozgat kara yolunda 'Evde kal' ve 'Hayat eve sığar' pankartı astı. İstasyon Amiri Ramazan Mutlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'Evde kal' ve 'Hayat eve sığar' yazılı pankartların yol kenarına yerleştirildiğini söyledi. Korona virüs salgını konusunda herkesin daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Mutlu, "Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde alınan önlemler kapsamında bizler de vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları için Ankara-Yozgat güzergahlarına 'Evde kal' ve 'Hayat eve sığar' yazılı pankartlar yaptırdık. Vatandaşlarımızın bu çağrılara uymasını istiyoruz" dedi.

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Trafik Ekiplerinden Evde Kal çağrısı
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