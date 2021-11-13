Trafik eğitimleri başladı

Parkın açılmasıyla birlikte ilk ziyareti Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte yaptı. Öğrenciler, trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceği, karşılaşılan sorunlara ne gibi tedbirler alınacağının öğretilmesi amacıyla gittikleri Çocuk Trafik Eğitim Parkında hoş vakit geçirdi. Öğretmenler ile birlikte, görevli trafik polisleri de öğrencileri parkı gezdirip, bilgilendirmede bulundu.