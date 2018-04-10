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Trafik canavarı can aldı

YOZGAT’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi.

Trafik canavarı can aldı

YOZGAT’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Trafik canavarı can aldı

Yozgat’ın Türkmensarılar köyünden 60 yaşındaki İsmail Bulut,  traktörü ile köyüne giderken, öğle saatlerinde Güllük Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Şaranpole devrilen traktörün altında kalan İsmail Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.
YÜREKLERİ DAĞLADI
Akşam saatlerinde ise Uluslararası E-88 Karayolu’nun Sarıhacılı Mahallesi’nden bir başka acı haber ulaştı. Yozgat Belediyesi Yöresel Kahvaltı Evi’nin bulunduğu kesimde servis aracından inen 10 yaşındaki Faruk Dursun, Karayolundan karşıya geçip, evine gitmek isterken 33 EBA 26 plakalı hafriyat kamyonu altında kalarak, hayatını kaybetti. Sürücünün kaza sonrasında kamyonu bırakıp kaçtığı belirtildi. Aynı bölgede hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle birçok kaza meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, önlem alınmadığı için yetkililere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, oturma eylemi yaparak yolu ulaşıma kapattı. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı. Jandarma kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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