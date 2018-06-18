Trafik canavarı boş durmadı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat Sivas karayolu Doğankent beldesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Öcal (59) yönetimindeki 06 H 5033 plakalı otomobili ile Sorgun istikametinden Akdağmadeni istikametine giderken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç Doğankent yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada Belgüzal Öcal olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Mustafa Öcal ile araç içerisinde bulunan Hatice Öcal, Mert Öcal yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öcal ailesinin Ankara’dan bayramlaşmak için Akdağmadeni ilçesine gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Burunören köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun istikametinden Çekerek istikametine gitmekte olan 27 yaşındaki Adem U. yönetimindeki 66 HB 842 plakalı otomobil, Burunören köyü yakınlarında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan Şemsinur (50), Mustafa (17), İbrahim (16), Şemsi ile Ferhat U. (41) yaralandı. Yaralılar ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.