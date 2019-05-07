Trafiğe dikkat çektiler

Kaymakam Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kamil Çaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek de etkinlikte yer aldı. Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, çeşitli kurum, kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını arttırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’ olarak kutlandığı, bu günü takip eden haftanın da ‘Karayolu Trafik Haftası’ olarak değerlendirildiği hatırlatıldı. Boğazlıyan Fatih İlkokulu tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının arttırılması, trafik kazalarının azaltılması, trafik sorununa dikkat çekilmesine yönelik görseller yer aldı. Fatih İlkokulu öğrencileri hazırladıkları trafik işaretleri defilesi ve pankartlarla göz doldurup, büyük ilgi topladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Karayolları Bölge Şefliği ve Fatih İlkokulunun açmış olduğu stantlarda davetlilere ve vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili mesajların yer aldığı promosyon ürünlerini dağıtıldı. Boğazlıyan halkı arasında farkındalık yaratılması amacıyla ilçe yöneticileri, öğrencilerle birlikte trafik ekiplerinin öncülüğünde trafik uygulamaları yaptı, özellikle emniyet kemeri takan ve kuralları bilen-uygulayan kişilere karanfil ile çeşitli hediyeler verildi. Fatih İlkokulu Model Eğitim Trafik Parkında, hafta süresince uygulamalı trafik eğitimleri verileceği ifade edildi.