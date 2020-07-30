Trafiğe çıkan araç sayısı

HAZİRAN ayında yurt genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,2'sini otomobil, yüzde 38,8'ini motosiklet, yüzde 10,5'ini kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Yozgat'ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 567, bir önceki ay 107 bin 410, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 675 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 567 adet taşıtın yüzde 45,27' sini otomobiller oluşturdu. Bunun, yüzde 2,29' unu minibüs, yüzde 0,54' ünü otobüs, yüzde 12,09' unu kamyonet, yüzde 4,86'sını kamyon, yüzde 3,41' ini motosiklet, yüzde 0,33' ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,22' sini ise traktör oluşturuyor.

Yozgat'ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,15 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1 oranında azaldı.