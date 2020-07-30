Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1136
ALTIN
443.164
DOLAR
6.9640
STERLİN
9.0907
EURO
8.1969

Trafiğe çıkan araç sayısı

Yozgat'ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısının 107 bin 567 oldu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 03:13
Trafiğe çıkan araç sayısı

HAZİRAN ayında yurt genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,2'sini otomobil, yüzde 38,8'ini motosiklet, yüzde 10,5'ini kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Yozgat'ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 567, bir önceki ay 107 bin 410, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 675 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 567 adet taşıtın yüzde 45,27' sini otomobiller oluşturdu. Bunun, yüzde 2,29' unu minibüs, yüzde 0,54' ünü otobüs, yüzde 12,09' unu kamyonet, yüzde 4,86'sını kamyon, yüzde 3,41' ini motosiklet, yüzde 0,33' ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,22' sini ise traktör oluşturuyor.
Yozgat'ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,15 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1 oranında azaldı.

Anahtar Kelimeler:
Trafiğe çıkan Araç Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hızlı Tren çalışmalarına devam
Hızlı Tren çalışmalarına devam
İstihdam kurulu toplandı
İstihdam kurulu toplandı
Yozgatlılar buluştu
Yozgatlılar buluştu
Başkanın konukları
Başkanın konukları
Vali’den bayram mesajı
Vali’den bayram mesajı
Dezenfekte çalışması
Dezenfekte çalışması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim