TPAO’dan destek

Yamaçlı Belediyesi ile TPAO Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokolün, TPAO Genel Müdürlüğünün 2 Temmuz 2021 tarihli oluru kapsamında belediyelerin bitüm talepleri sonucu, tahrip olan yolların asfalt yapım/bakım ve onarım işlerini kapsadığı kaydedildi. Malzeme Temini ve Asfaltlama işlerinin yapılması için gerekli malzemelerin serilmesi, sıkıştırılması, bunun için gerekli araç, gereç, makine, ekipmanlar ile işçiliğin temin edilmesinin Yamaçlı Belediyesi'ne ait olacağı, bu işlerin yapılması karşılığında kullanılacak 100 ton bitüm malzemesinin TPAO Genel Müdürlüğünce belge karşılığında Ankara’daki Depolama Tesislerinden verileceği bildirildi. Nakliyesinin Yamaçlı Belediyesi'ne ait olduğu, bitüm malzemesinin teslim alınması ile ilgili iş ve işlemlerin de belediye tarafından görevlendirilecek personelin yetki yazısı ve nakli yapacak olan araç plaka ve şoför listesi tanzim edilerek teslim edileceğinin altı çizildi. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altuntaş, ‘’Yapmış olduğumuz girişimlerimiz sonucunda kasabamız içerisinde kullanılmak üzere 5 kilometrelik asfalt projemiz onaylanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Anayasa Komisyonu Başkanı Yozgat Milletvekilimiz Bekir Bozdağ, Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer'in destekleri için teşekkür ederim’’ dedi.