Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Toz taşınımı etkili oldu

Yozgat’ta etkili olan toz taşınımı araçların üzerinin toz tabakasıyla kaplanmasına neden oldu.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:16
Toz taşınımı etkili oldu

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, sabah saatlerinden itibaren Yozgat’ta hayatı olumsuz etkiledi. Park halindeki araçların üzeri toz tabakasıyla kaplandı. Vatandaşlar tozla kaplanan araçlarını temizledi. Özellikle sabah erken saatlerde etkili olan toz taşınımı rüzgarla birlikte etkisini azalttı.
Tozla kaplanan aracını temizleyen esnaf Önder Aydın, “Sabah kalktığımızda gökyüzü toz bulutuyla kaplıydı. Araçlarımız tozla kaplandı biz de temizlemeye çalışıyoruz. Aracımızı yıkadıkça çamur akıyor” dedi.
Toz taşınımı nedeniyle okula gitmekte zorlandığını söyleyen öğrenci İbrahim Samet Keklikçi ise, “Sabah okula giderken her yer tozdu. Elimiz yüzümüz hep toz oldu çok zor gittik okula. Her yer tozdu” şeklinde konuştu. İHA

Anahtar Kelimeler:
Toz Taşınımı Etkili Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS için toplandılar
LGS için toplandılar
Raftingciler iddialı
Raftingciler iddialı
Hizmet için devam
Hizmet için devam
Kadın başkanlardan ziyaret
Kadın başkanlardan ziyaret
ilgi gösterilmeli
ilgi gösterilmeli
Ülkü Ocaklarından konser
Ülkü Ocaklarından konser
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim