Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1417
ALTIN
459.543
DOLAR
8.1471
STERLİN
11.1822
EURO
9.7156

Toy Kuşu görüntülendi

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, nesli tükenmekte olan Toy Kuşu sürüsü görüntülendi.

09 Nisan 2021 Cuma 00:04
Toy Kuşu görüntülendi

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKPM) Şube Müdürlüğü ekipleri, arazi denetimi sırasında, Türkiye’nin en büyük, dünyada da en büyük uçabilen kuşlardan biri olan Toy Kuşu sürüsünü görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Nesli çoğu ülkede tükenmekte olan, özellikle beslenmek için tarlaları ve kırları tercih eden Toy Kuşları, büyük olmaları nedeniyle göze hoş görülüyor. Türkiye'de de nesli tükenmekte olan Toy Kuşu, uzun bir sürenin ardından tekrar Yozgat’ta sürü halinde görüntülenip, fotoğraflandı. Yozgat DKMP Şube Müdürlüğü, ‘’Erkekler dişilerin ortalama 2,5 katı kadar daha ağır ve vücut ölçüsü olarak da yaklaşık 1,18-1,30 katıdırlar. Erkek toylar iri, kalın boyunlu ve güçlü yapılı kuşlardır. Boyları 90-105 santim arası, kanat açıklıkları 210-260 santim arasındadır. Ağrılıkları ise 5,8-18 kilogram arasındadır. Temel besin kaynakları bitkiler, omurgasızlar ve düşük miktarlarda da olsa küçük omurgalılardır. Genelde ağaçsız, geniş ve düz olan, sürülmüş araziler, ekilmiş araziler, doğal ve yarı doğal bozkır ve çayırlar ve nadas arazilerinden oluşan yaşam alanlarını tercih ederler’’ bilgilerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Toy Kuşu kısa süre önce de komşu ilimiz Kırıkkale’de görüntülenmişti. İç Anadolu bölgesinin sanılanın aksine yaban hayatı açısından zengin bir yer olduğuna da dikkat çekilerek, soyları tükenme tehlikesi altında bulunan, DKMP ekiplerince sıkı şekilde takip edilen Toy kuşlarının her sene sonbahar ve bahar aylarında bölgede görülebildiği kaydedildi. 
•Seyfi Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
Toy Kuşu Görüntülendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇiFTLiK ZARARI SPK RAPORUNDA
ÇiFTLiK ZARARI SPK RAPORUNDA
Covit19 önlemleri artırıldı
Covit19 önlemleri artırıldı
Kurallara uyun!
Kurallara uyun!
Covit19 değerlendirildi
Covit19 değerlendirildi
Diş Hekimliği işbirliği yapabilecek
Diş Hekimliği işbirliği yapabilecek
SARIKAYA BUNU HAK ETMiYOR!
SARIKAYA BUNU HAK ETMiYOR!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim