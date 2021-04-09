Toy Kuşu görüntülendi

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKPM) Şube Müdürlüğü ekipleri, arazi denetimi sırasında, Türkiye’nin en büyük, dünyada da en büyük uçabilen kuşlardan biri olan Toy Kuşu sürüsünü görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Nesli çoğu ülkede tükenmekte olan, özellikle beslenmek için tarlaları ve kırları tercih eden Toy Kuşları, büyük olmaları nedeniyle göze hoş görülüyor. Türkiye'de de nesli tükenmekte olan Toy Kuşu, uzun bir sürenin ardından tekrar Yozgat’ta sürü halinde görüntülenip, fotoğraflandı. Yozgat DKMP Şube Müdürlüğü, ‘’Erkekler dişilerin ortalama 2,5 katı kadar daha ağır ve vücut ölçüsü olarak da yaklaşık 1,18-1,30 katıdırlar. Erkek toylar iri, kalın boyunlu ve güçlü yapılı kuşlardır. Boyları 90-105 santim arası, kanat açıklıkları 210-260 santim arasındadır. Ağrılıkları ise 5,8-18 kilogram arasındadır. Temel besin kaynakları bitkiler, omurgasızlar ve düşük miktarlarda da olsa küçük omurgalılardır. Genelde ağaçsız, geniş ve düz olan, sürülmüş araziler, ekilmiş araziler, doğal ve yarı doğal bozkır ve çayırlar ve nadas arazilerinden oluşan yaşam alanlarını tercih ederler’’ bilgilerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Toy Kuşu kısa süre önce de komşu ilimiz Kırıkkale’de görüntülenmişti. İç Anadolu bölgesinin sanılanın aksine yaban hayatı açısından zengin bir yer olduğuna da dikkat çekilerek, soyları tükenme tehlikesi altında bulunan, DKMP ekiplerince sıkı şekilde takip edilen Toy kuşlarının her sene sonbahar ve bahar aylarında bölgede görülebildiği kaydedildi.

•Seyfi Çelikkaya•