TOY KUŞLARINA KORUMA

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Eylem Planı’ kapsamında izlenen Toy kuşları bölge sınırları içerisinde izleniyor. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Toy kuşlarının Kara Avcılığı Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında korunan türlerden olduğu hatırlatıldı. Gelecek nesillere miras olarak bırakılacak Toy kuşları usulsüz şekilde avlanılması durumunda Hayvanları Koruma Kanunları kapsamında şahıslara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. Ayrıca Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası ve 9 bin 500 lira tazminata hükmedildiği aktarıldı. Doğadaki tüm canlıların miras değil bir emanet olduğu bilinci ile hareket edilmesi istenilerek, ‘’Onlara gelecek kuşaklara bırakmak için koruma kontrol ve izleme çalışmalarımız devam etmektedir. Kenarda durup ortada bulunma, düzeltmek istediğin şeyin içinde bulun. Toy kuşu ve yaşam alanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun 112 - 115 nolu telefonlara bildirilmesi önem arz etmektedir. Doğayı sevelim, birlikte koruyalım’’ uyarısı yapıldı.