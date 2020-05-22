Torunları unutmadı

SARIKAYA ilçesinin Kargalık köyünde Çerkes Sürgününün 156’ıncı yıldönümünde anma programı sosyal medya üzerinden yapıldı, hatim indirildi. Yapılan açıklamada, insanlık tarihinin kara lekesi, tarihin en acı olaylarından biri olan Çerkes sürgününün 156. yılında meydanlarda olunamayacağına vurgu yapıldı. Açıklamada, ‘’Bu kara günü anmak amacıyla Yozgat Sarıkaya Kargalık Köyü olarak geçmişimiz için 156 hatim indirdik, bu kara günde hayatını kaybeden geçmişimiz ve atalarımızın ruhları şad mekanları cennet olsun. Bu soykırımı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’’ denildi.