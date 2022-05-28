Törenle açıldı

Açılışa Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, CHP İlçe Başkanı İzzet Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Alpaslan Erbek, MHP İl Genel Meclis Üyeleri Ümit Şahbaz ve Abdullah Güngör, STK, dernek ve vakıf temsilcileri, resmi kurum amirleri, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Köprücek Mahallemize inşa etmiş olduğumuz mahalle konağı ve mahalle sakinleri tarafından yaptırılmış olan caminin açılışını gerçekleştirdik. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

•Haber Merkezi•