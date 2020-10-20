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Tören düzenlendi

ŞEFAATLİ İlçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

20 Ekim 2020 Salı 00:58
Tören düzenlendi

Atatürk Anıtına bırakılan Çelenk’in ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenlere Saklı Bahçede devam edildi. Programa Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Günlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu, 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti. Akabinde muhtarlara hediye ve teşekkür belgesi verildi. 

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Tören Düzenlendi
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