Topyekun bir kalkınma olacak!

Ankara’daki yoğun gündeminin yanı sıra Yozgat’ta da ziyaret ve programlarını aksatmadan sürdüren milletvekili Yusuf Başer’in dünkü durağı İleri Gazetesi oldu. Genel Koordinatörümüz Erhan Kayhan ve Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan’ın konuğu olan Başer, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

HAVALİMANI TEMELİ ATILACAK!

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başer, Yozgatlı’nın merakla beklediği Bozok Havalimanı’nın akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Havayolu taşımacılığının önemine dikkat çeken Başer, Yozgat’ta yapımı planlanan ve istimlak aşamasında olan havalimanı temelinin yıl içerisinde atılacağını söyledi.

Başer, buranın bölge insanı tarafından da kullanılacak önemli bir havalimanı olacağını kaydetti.

2019 SONUNA TAMAM!

Başer, Hızlı Treni ve diğer yatırımlara ilişkin şunları aktardı: “Hızlı Trenle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2019 yılı sonuna kadar hızlı trenle hizmet vermeye başlayacak. Bunun yanı sıra 3’üncü OSB ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Aynı bölgeye 100’üncü yıl sanayi sitesini de taşıyacağız. Önemsediğimiz konulardan bir tanesi Et Balık Kurumu Süt Bölümü’nün açılması. İnşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili müjdeyi vereceğiz.”

İLÇELERİ YOLLARLA BAĞLAYACAĞIZ

Başer, açıklamasında şehir merkezinin ilçelerle olan bağlantısının ancak ulaşımla sağlanacağı gerçeğine yer verdi.

İlçelerle şehir merkezi bağlantı noktasının sağlanmasına ilişkin son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydeden Başer, bu anlamda birlik ve beraberlik mesajı da verdi.

Topyekün bir kalkınma için her türlü gayret ve çalışmanın içerisinde olduğunu kaydeden Başer, birlik ve beraberliğin bu noktada önemli olduğunun altını çizdi.