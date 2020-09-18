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Topuz’un testi pozitif çıktı

Yozgat Belediye Başkan Vekili, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Ahmet Topuz’un Covit-19 testi pozitif çıktı, yakınlarıyla birlikte evinde zorunlu ikamete tabi tutuldu.

18 Eylül 2020 Cuma 00:57
Topuz’un testi pozitif çıktı

YOZGAT Belediye Başkan Vekili, İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Ahmet Topuz’un Covit-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ahmet Topuz, Ağustos ayının son günlerinde oğlu Mehmet Fatih Topuz’un düğün töreninde en mutlu günlerinden birisini yaşadı. Başkan Vekili Ahmet Topuz’un oğulları Mehmet Fatih Topuz, Ali İhsan Karakavak’ın kızları Fatma Karakavak ile Nohutlu Tepesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle evlendirdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin kıydığı nikâhın şahitliğini, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar yaptı. Topuz, bu mutlu günün ardından 4 Eylül tarihinde ise bu kez annesini kaybederek, hüzünlü bir döneme girdi. Topuz rahatsızlanarak doktora başvurdu, Covid-19 testi yapıldı. Testi pozitif çıkan ve tedavi süreci devam etmekte olan Yozgat Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz'un tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi. 

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Topuz’un Testi Pozitif çıktı
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