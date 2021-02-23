TOPRAKLARA KORUMA

Yozgat’ta bulunan kaynakların verimli bir şekilde amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, üretimin devam etmesi ve artmasına yönelik bir dizi çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Toplantıda öncelikle Yozgat il genelindeki tarım arazilerinin korunup, geliştirilmesi, verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Ortaya çıkan olumsuzlukları üzerinde duruldu, toprağın korunması, bununla ilgili sorunlara karşı giderici önlemlerin alınması, geliştirilmesi gibi konular da değerlendirildi. Tarım arazilerinin amaç dışı yanlış kullanımlarını önlemek, kullanılabilecek alanlarda ise çevre arazileri korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına yönelik konular görüşüldü. Yozgat il genelinde çok kıymetli tarım arazilerinin olduğunu hatırlatılarak, tarımsal ürünlerin temin edildiği toprağın koruması gerektiğinin de altı çizildi.