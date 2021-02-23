Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1551
ALTIN
410.104
DOLAR
7.0328
STERLİN
9.8888
EURO
8.5567

TOPRAKLARA KORUMA

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan Toprak Koruma Kurul üyeleri, ilin çok kıymetli tarım arazilerinin korunasına yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar masaya yatırdı.

23 Şubat 2021 Salı 00:43
TOPRAKLARA KORUMA

Yozgat’ta bulunan kaynakların verimli bir şekilde amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, üretimin devam etmesi ve artmasına yönelik bir dizi çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Toplantıda öncelikle Yozgat il genelindeki tarım arazilerinin korunup, geliştirilmesi, verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.  Ortaya çıkan olumsuzlukları üzerinde duruldu, toprağın korunması, bununla ilgili sorunlara karşı giderici önlemlerin alınması, geliştirilmesi gibi konular da değerlendirildi. Tarım arazilerinin amaç dışı yanlış kullanımlarını önlemek, kullanılabilecek alanlarda ise çevre arazileri korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına yönelik konular görüşüldü. Yozgat il genelinde çok kıymetli tarım arazilerinin olduğunu hatırlatılarak, tarımsal ürünlerin temin edildiği toprağın koruması gerektiğinin de altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
TOPRAKLARA KORUMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamlığının gizemi
Çamlığının gizemi
Başkan umutlu döndü
Başkan umutlu döndü
HER MEVSiM BiTKi ÜRETiMi
HER MEVSiM BiTKi ÜRETiMi
Hastaneye teşekkür ziyareti
Hastaneye teşekkür ziyareti
Kaymakamları kutladı
Kaymakamları kutladı
Yozgat’tan kaynak suyu
Yozgat’tan kaynak suyu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim