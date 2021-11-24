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TOPRAK DA TESiSLER DE ATIL!

Yozgat Genç Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Türkiye’de tarım alanlarının önemli bölümünün nadasa bırakılmak suretiyle atıl durumda olduğunu, yeterli üretimin olmaması nedeniyle yurt genelinde kurulu sıvı yağı işleme tesislerinin önemli bölümünün atıl kaldığını ileri sürdü.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:08
TOPRAK DA TESiSLER DE ATIL!

Bitkisel sıvı yağı ile ilgili yaşanılan sorunlar, petrol fiyatlarındaki sürekli artışlar gündemdeki yerini korurken, iç dinamiklerin harekete geçirilerek, sıvı yağı ve petrol konusunda dışa bağımlı olmaktan kurtulmamız için gerekli adımların atılması gerektiği belirtildi. Yozgat Genç Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Türkiye’de tarım alanlarının önemli bölümünün nadasa bırakıldığını, bu nedenle yeterli üretimin olmaması nedeniyle yurt genelinde kurulu yağı işleme tesislerinin önemli bölümünün atıl kaldığını ileri sürdü. Çelik, Türkiye’de yılda bir milyon 800 bin ton sıvı ayçiçeği yağı tüketiminin bulunduğunu, bunun yaklaşık 400 bin tonunun ancak iç piyasadan karşılanabildiğini aktardı. Çelik, ‘’Son zamanlar ülkemizde düzensiz ve plansız üretimle çiftçimiz zarar ediyor. Tarım alanlarına önce soğan, patates, eğlencelik çekirdek ekiliyor, sonraki yıl çiftçi hangi ürüne daha fazla talep varsa ona yöneliyor. Ekim çok fazla olunca da ürün para etmiyor, elde kalıyor, çiftçi zarar ediyor’’ dedi. Çelik, geçen yıl eğlencelik ayçiçeğinin 10-15 lira aradığında satıldığını, bu yıl ekim fazla olunca kilosu 3-5 liradan alıcı bulunamadığını bildirdi. Çelik, tarım alanların verimli kullanımı sağlanıp, gerekli planlamalar yapılarak, sıvı yağı için gerekli olan alımlardan arta kalan ürünün işlenerek, biyodizele dönüştürülmesinin mümkün olduğunun da altını çizdi. Biyodizelin çiftçiye düşük bedelle verilmesiyle girdi maliyetlerinin de düşürülebileceğinin altını çizen Çelik, ‘’Türkiye’nin bitkisel sıvı yağı ihtiyacı ile birlikte tarım sektöründe kullanılan ekipmanların biyodizel ihtiyaçları ayçiçeği, kanola ve aspir bitkileri teşvik edilerek karşılanabilir. Türkiye dışa bağımlılıktan kurtarılabilir. Bu yıl sadece Yerköy ilçemizde 15 bin dekar alanda eğlencelik ayçiçeği ekimi yapıldı. Ürün fazlası elde kaldı. Yağlık ayçiçeği çiftçinin elinde hiç bir zaman kalmaz. Yağlık ayçiçeğini Trakya Birlik ve Karadeniz Birlik alım garantili olarak ektiriyor. Ülkemizde yaklaşık 125 Ayçiçek Yağı Fabrikası var. Ürün olmadığından tesisler atıl durumdadır. İhtiyacı karşılayacak tesisler mevcut. Bu tesisler devreye sokulduğunda hem üretim, istihdam, ihracat, KDV artıracak, hem de ülke kazanacak.  Türkiye ham petrolde sonra en çok Ayçiçeği ithalatı yapmaktadır. Kendi ihtiyacımızı karşılayabilecek tarım alanlarımız var’’ ifadelerini kullandı. Çelik, yağlık ayçiçeği, kanaola ve aspir teşvik edilirken, bakanlığın destekleme primlerini ekim öncesinde açıklaması gerektiğini, böylece, çiftçinin hangi ürünü kaça satacağını bilerek, ekimini yapacağını anlattı. Yozgat’ın önemli bir tarım kenti olduğuna vurgu yapan Çelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Ticaret Borsalarının bir araya gelerek, tarım alanlarının analizini yapmasını, ardından da bu alanlarda ekim planlaması yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

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