Toprak altından, ekonomiye

İlçenin dağlık, kayalık bölgelerinde bulunan Ametist, Kalsedon, Akik taşları toprak altından çıkartılması çalışmalarına Yozgat Valiliği, Aydıncık Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı da desteğini sürdürüyor. Toprak altından iş makinelerinin yardımı ile çıkartılan taşlar, ilçede kurulu atölyelerde kadınlar tarafından işlenerek, takı, ziynet eşyası, süs eşyası haline getirilip, satışa sunuluyor. Yapılan işlere ilginin yoğun olduğunu belirten Aydıncık Kadın Girişi Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, taşın toprak altından çıkartılmasına destek veren tüm kuruluş ve kişilere teşekkür etti.