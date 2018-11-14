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Toprak altından, ekonomiye

AYDINCIK Kadın Girişimi Kooperatifi, ilçenin belirli bölgelerinde toprak altında bulunan taşları yer üstüne çıkartılmasını sağlayıp, daha sonra da işleyerek ilçe ve ülke ekonomisine kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak altından, ekonomiye

AYDINCIK Kadın Girişimi Kooperatifi, ilçenin belirli bölgelerinde toprak altında bulunan taşları yer üstüne çıkartılmasını sağlayıp, daha sonra da işleyerek ilçe ve ülke ekonomisine kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:45
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Toprak altından, ekonomiye

İlçenin dağlık, kayalık bölgelerinde bulunan Ametist, Kalsedon, Akik taşları toprak altından çıkartılması çalışmalarına Yozgat Valiliği, Aydıncık Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı da desteğini sürdürüyor. Toprak altından iş makinelerinin yardımı ile çıkartılan taşlar, ilçede kurulu atölyelerde kadınlar tarafından işlenerek, takı, ziynet eşyası, süs eşyası haline getirilip, satışa sunuluyor. Yapılan işlere ilginin yoğun olduğunu belirten Aydıncık Kadın Girişi Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, taşın toprak altından çıkartılmasına destek veren tüm kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Toprak AltındanEkonomiye
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