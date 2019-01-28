TOPRAK ALTINDAKi TARiH

Kurumları ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geliyor. Son olarak, esnaf ziyaretine çıktığında sokakları temizleyen işçilerle karşılaşan Kaymakam Deniz, çalışanlara temizliğin nasıl yapılacağını, eline süpürgeyi alarak uygulamalı olarak gösterdi. Kaymakam Kılınç, temizlik yapılırken, yoldan geçen vatandaşların rahatsız edilmemesi için yapılması gereken uygulamayı anlatıp, öğüt verdi.
28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
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