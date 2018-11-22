TOPRAK ALTINDAKi TARiH

2009 yılında Yozgat Valiliği tarafından hazırlanan, ancak kaynak bulunamaması nedeniyle uygulamaya konulamayan ‘İpek Yolu’ projesi kapsamında restore edilmesi planlanan Çınçınlı Sultan Han ve Kesik Köprü kervansaraylarının, doğuyu batıya, güneyi kuzeye birleştiren köşede, İpek Yolu'nun kolları üzerinde olması, kervansarayların önemini arttırdığı kaydedildi. Türkiye'de Selçuklu dönemine ait 300-400'e yakın kervansarayın bulunduğu, bu Kervansaraylar içerisinde hamamı bulunan tek kervansarayın Yozgat’ta olduğu belirtildi. 1239 tarihinde yapılan Saraykent ilçesindeki Çınçınlı Sultan Han kervansarayının hem kapalı avlusunun hem de kışlık kısmıyla ahır kısmının bulunduğu, çoğu kervansarayın klasik planlı olmayıp, ya yazlık ya da kışlık bölümlerden oluştuğuna dikkat çekildi. Saraykent ilçesi Kadışehri yolu üzerinde, Çekerek Irmağı yakınında yer alan Kesikköprü Kervansarayının Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 1239-1240 yıllarında yaptırıldığı belirtildi.