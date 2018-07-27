TOPRAK ALTINDAKi TARiH

Yozgat’ın 3 ayrı bölgesinde programlanan kazı çalışmalarından Çadırhöyük ve Kerkenes’de çalışmalar tamamlanırken, Kuşaklı Höyük’te kazıların bu yıl ikinci etabının da gerçekleştirileceği belirtildi. Yabancı arkeologlar dan Çadır höyük ve Pteria antik kentinin izlerine rastlanan Kerkenes dağındaki kazıların süresi içerisinde sonuçlandırıldığı kaydedildi. Sorgun ilçesi sınırlarında bulunan Kerkenes dağında Chicago Üniversitesi’nden ABD'li Arkeolog Doç. Dr. Scott Branting başkanlığındaki ekip, çalışmalarını tamamlayarak, gerçekleştirdikleri kazılarda elde ettikleri bulgulara ilişkin raporlarını tamamlayıp, teslim edecek. Bu yıl yapılan çalışmalarda Kerkenes dağının tepesimde yer alan kale bölgesinde tespit çalışmasının yapıldığı kaydedildi. Sorgun ilçesi Peyniryemez köyü yakınlarındaki Çadırhöyük’te ABD’nin New Hampshire Üniversitesinden Dr. Gregory McMahon başkanlığındaki ekip tarafından 1994 yılında başlatılan kazı çalışmalarına ise bu yıl da devam edildiği ifade edildi. Sorgun ilçesine bağlı Büyük Taşlık köyü yakınlarında bulunan Kuşaklı Höyükte de bu yılki çalışmaların ilk etabı tamamlandı. 2008 yılından itibaren kazıları sürdüren, İtalya Floransa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Stefania Mazzoni başkanlığındaki ekip, bu yıl yürüteceği ikinci etap çalışmalar için 20 Ağustosta tekrar Yozgat’a gelecek. Bölgede yapılan kazılarda Hitit uygarlığının etki alanında yer aldığı belirtilen bölgede, önemli bulgulara ulaşıldı. Bölgedeki ikinci etap kazı çalışmaları 1.5 ay devam edecek.