TOPRAK ALTINDAKi TARiH

TARİH öncesinden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat’ta, Kalkolitik, İlk Tunç Çağı, Proto-Hitit, Hitit imparatorluk çağı, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait tabakaların tespit edildi. Gerçekleştirilen kazılarda, mimari ve heykeltıraş örnekleri, yazıtlar, ok uçları, bronz, bakır eserler, pişmiş toprak kaplar, alın süs parçaları fibulalar, koşum süleri ortaya çıkarıldı. Henüz kazı programına alınmayan Höyük ve Tümülüsler, kaçak kazı yapanların iştahını kabartıyor. Güvenlik birimleri kaçak kazı yapanlara karşı mücadelesini ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Buna rağmen, kaçak kazı yapanlar, gözden ırak, korumasız alanlarda kaçak kazı yapmaya devam ettiği de biliniyor.



TOPRAK ALTINDA

Yozgat il genelinde bugüne kadar tespit edilip, arkeolojik sit alanı olarak belirlenen 197 alan bulunuyor. Bu alanlardan bugüne kadar Sorgun ilçesinde, tarihte kayıp şehir olarak bilinen Pteria'nın kalıntılarının bulunduğu Kerkenes Dağı, Büyük Taşlık köyü sınırlarındaki 'Kuşaklı Höyük' ile Peyniryemez köyü yakınlarındaki Çadırhöyük’te kazılar yapıldı. Yozgat'ın Büyük Nefes köyü sınırlarında yer alan Galatların başkenti Tavium Antik Kenti, Şehir merkezindeki Mercimek Tepe, Çeşka Kalesi, Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bulunan ve M.S. 300'lü yıllarda erken Hristiyanlık döneminde yapıldığı tahmin edilen 10 odalı yer altı şehri bölgesi kazıldı, araştırıldı. Yozgat Merkezde 50, Aydıncık ilçesinde 7, Çekerek’te 4, Kadışehri’nde 3,Saraykent’te 8, Akdağmadeni ilçesinde 9, Sorgun’da 28, Sarıkaya’da 10, Çayıralan’da 5, Çandır’da 3, Boğazlıyan’da 43, Yenifakılı’da 6, Şefaatli’de 11, Yerköy’de 10 olmak üzere toplamda 197 sit alanından önemli bölümüne henüz kazma vurulmadı.

KAZILMAYI BEKLİYOR

Yozgat İl merkezinde, eski sanayi Sitesi’nin üst kısmında bulunan, Eski Tunç Çağı sonunda yerleşim görmüş, 2 bin yılda Hitit zamanında Hattuşaş çevresinde bir yerleşim yeri olarak kullanılan basit korunma duvarlarıyla çevrilmiş, terkedilmiş bir yerleşim yeri olan Mercimek Tepe’de 1986-1994 yıllarında kurtarma kazısı yapıldı. Yenicami Mahallesi’nde yer alan Çengeltepe’de, 31 Temmuz–10 Ağustos 1966 tarihleri arasında sondaj kazısı ile sınırlı kaldı.

Yozgat il merkezinin yaklaşık 3 kilometre kuzeydoğusunda yer alan tek renkli astarlı-astarsız Roma, Bizans ve boyalı Frig seramiğine rastlanılan Çeşka Kalesi’nde 2008 yılında galerilerde temizlik çalışması yapıldı. Diğerleri ise toprak altında duruyor.

TAVİUM ANTİK KENTİ

Yozgat’ta belirlenen sit alanları dışında Büyüknefes Köyü sınırları içerisinde, köyün kuzeyinde birbirine yakın iki höyüğün yer aldığı, Küçükkale ve Büyükkale Höyükleri bulunuyor. İki höyük arasının yaklaşık yaklaşık 60 metre olduğu, yapılan yüzey araştırmasında eski Tunç döneminden Roma dönemine kadar iskan gördüğü, bulunan seramiklerden anlaşıldığı kaydedildi. Her iki höyük üzerinde ufak tefek define kazısı izlerine rastlanıldığı bildirildi.