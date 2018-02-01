TOPRAK ALTINDAKİ SERVET

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yeraltı zenginliklerine yönelik hazırlanan raporda, bölgenin zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğuna dikkat çekildi. Demir, krom, kurşun, çinko gibi maden rezervleri ile doğal taş ve mermer yataklarından oluşan bu kaynakların yeterince değerlendirilemediği, bunun sonucunda da önemli bir servetin ekonomiye kazandırılacağı günü beklediğine vurgu yapıldı. Bölgeden çıkarılan madenler iç ve dış pazarlara genelde işlenmeden, cevher zenginleştirilmesi yapılmadan sevk edildiğinin altı çizilerek, ‘Böyle olunca da, arzu edilen katma değer yaratılamamış oluyor. Öncelikle maden analizi için laboratuvarların kurulması, maden sondaj çalışmaları ve cevher işleme tesislerine ait fizibilite çalışmalarının yapılması gerek. Sonrasında ise bölgeden çıkarılan madenlerin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili işletmelerin desteklenmesi, doğal taş - mermer çıkarma ve işleme tesislerinin modernizasyonu geliyor’ görüşüne yer verildi.

MADEN ÇEŞİTLİLİĞİ

Yozgat’ın yapısal olarak Anadolu bindirme kuşağı ile Ecemiş-Tuzgölü fay sistemleriyle, ona bağlı gelişmiş fay sistemlerinin etkisi altında bulunmakta olduğu vurgulandı. ‘Yozgat, sahip olduğu jeolojik yapı gereği maden çeşitliliği yönünden zengin bir ilimizdir. İl ve yakın çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda çok çeşitli metalik maden ve endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar kurşun-çinko, demir, manganez, feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, grafit ve çimento hammaddeleri olarak sayılabilir’ denildi.

Metalik madenlerden demir yatak ve zuhurlarının çoğunlukla Akdağmadeni, Sorgun ve

Sarıkaya ilçelerinde yer aldığına vurgu yapılan başka bir raporda, Akdağmadeni-Karapınar demir yatağında ortalama yüzde 40 demir tenörlü, 8.5 milyon ton görünür muhtemel rezerv bulunduğuna dikkat çekildi. Sorgun-Sarıkaya civarında da Karabacak, Uzunkuyu-Atkayası ve Büyükören gibi demir zuhurlarının bulunduğu, Sarıkaya zuhurlarının toplam görünür muhtemel rezervinin yaklaşık 100 bin 600 ton olarak belirlendiği kaydedildi. Yozgat’ta çok sayıda manganez cevherleşmelerinin mevcut olduğu, bunların çoğunluğunun küçük boyutlu zuhurlar şeklinde bulunduğunun da altı çizildi.

BÖLGESEL ZENGİNLİK

Bakır-Kurşun-Çinko cevherleşmelerine Merkez ilçe, Yerköy, Boğazlıyan, Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerinde rastlandığı, Akdağmadeni ilçesinin kurşun-çinko yatağı olduğu ifade edildi. Raporda, Yozgat endüstriyel hammaddeler bakımından başta feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, olmak üzere kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, çimento hammaddeleri ve grafit bakımından da önem arz etmektedir. Yerköy-Sekili’de de önceki yıllarda Tekel tarafından işletilen kaya tuzu yatağı yer almaktadır. Kireçtaşı ise Şefaatli ve Sorgun ilçelerinin sırasıyla Kaletepe ve Kayakışla sahalarında bulunmaktadır. Kuvarsit sahaları Sorgun ve Sarıkaya ilçeleri civarında yer almaktadır. Yozgat ilinde özellikle Akdağmadeni ve Yerköy ilçelerinde irili ufaklı birçok florit ve grafit zuhurları bulunmaktadır. Yerköy ilçesinde çimento hammaddesi olarak 50 milyon ton killi kireçtaşı rezervi ve tuğla-kiremit potansiyeli vardır. Boğazlıyan, Akdağmadeni, Sorgun, Sarıkaya, Yerköy ve Saraykent ilçelerinde jeotermal kaynaklar ortaya çıkarılmıştır. Sorgun ilçesi civarında önemli kömür sahaları belirlenmiştir’ denildi.